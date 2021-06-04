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نيجيرفان بارزاني يكلّف الجهات المختصة بإغاثة المتضررين من حريق "شاريا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-04T18:33:41+0000
نيجيرفان بارزاني يكلّف الجهات المختصة بإغاثة المتضررين من حريق "شاريا"

شفق نيوز/ كلف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الجهات المختصة لإغاثة النازحين المتضررين من مخيم "شاريا" في محافظة دهوك.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع علي تتر محافظ دهوك لـ"متابعة الوضع في مخيم شاريا المخصص للأخوات والإخوة النازحين الإيزيديين، والذي اندلع فيه حريق كبير بعد ظهر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من قاطني المخيم وخلف أضراراً كبيرة فيه".

وعبر بارزاني عن "استعداده ورئاسة إقليم كوردستان لتقديم كل أنواع المساعدة للمتضررين والمخيم".

وأفاد البيان بأن بارزاني كلف الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنجدة والمساعدة.

من جانبه، عبر محافظ دهوك عن الامتنان لاتصال بارزاني ومتابعته، وأطلعه على آخر التطورات المتعلقة باوضاع المتضررين والمخيم وخطوات وإجراءات التعامل مع الحالة.

وفي وقت سابق الجمعة اندلع حريق هائل في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى. 

وقال مللت عصمت المسؤول الاعلامي لمحافظ دهوك علي تتر لوكالة شفق نيوز؛ إن الجهود الإغاثية بدأت فور إخماد الحريق.

وأضاف عصمت؛ ان 400 خيمة قدمت من قبل منظمة بارزاني الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين الليلة، بالاضافة الى المستلزمات المنزلية الاخرى.

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