نيجيرفان بارزاني يكشف تفاصيل مناقشات ميونخ ويوجه رسائل عراقية- سورية- أمريكية

شفق نيوز/ كشف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تفاصيل لقاءاته بقادة الدول خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ الأمن بألمانيا، فيما وجّه رسائل عراقية – سورية – أمريكية.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة ميونخ الألماني، وتابعته وكالة شفق نيوز "تحدثنا خلال اللقاءات مع الزعماء والقادة عن رؤية إقليم كوردستان حول المسائل الأمنية وجرى الحديث حولها".

وأضاف "استمعنا إلى وجهات نظر بقية الأطراف، وأيضاً بحثنا الأحداث التي تحصل في المنطقة".

وتابع بارزاني "هذا المؤتمر فرصة لمناقشة التطورات العالمية وما يتعلق بمنطقتنا، لقد عقدنا اجتماعاً جيداً مع وزير الخارجية الأمريكي، ولكننا نعلم أنه لم يمضي وقت طويل على تسنمه المنصب".

وأكد رئيس الإقليم "تحدثنا عن الأمور المشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة وأكدنا على أن العراق عامل استقرار في المنطقة وباسم العراق وإقليم كوردستان أكدنا على هذه الأمور".

وأعلن عن توجيه دعوة لوزير الخارجية الأمريكي لزيارة العراق وحضور حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل.