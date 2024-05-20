نيجيرفان بارزاني يقدم تعازيه لإيران بوفاة رئيسي

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تعازيه إلى المرشد الاعلى في ايران والشعب الايراني بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما الذين قضوا اثر تحطم مروحيتهم شمال غرب البلاد.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن خبر وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من مرافقيهما في حادث تحطم مروحيتهما أحزننا من الداخل.

وأضاف، في هذا الوقت العصيب، نتقدم بأحر التعازي إلى مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي وقيادة ايران وحكومتها وشعبها الصديق والجار وعائلاتهم. نسأل الله أن يتغمد أرواح المتوفين بواسع رحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الاقليم، إن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي حزن وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني المسلم وأصدقائه، لكننا على يقين أن شعب إيران الشجاع والجمهورية الإسلامية سيتجاوزان على هذه الخسارة.

من جانبه، عزى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في حادث تحطم المروحية في أذربيجان الشرقية.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعباً، في مصابهم الأليم بوفاة رئيس الجمهورية آية الله السيّد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيّد حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.. وإذ نشاطر الشعب الإيراني مشاعر الحزن والألم العميق، نؤكد وقوفنا إلى جانبهم وتضامننا معهم في هذه الظروف العصيبة.