نيجيرفان بارزاني يغرد بعد لقائه أردوغان في أنقرة

شفق نيوز- أنقرة

علق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وكتب نيجيرفان بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "سُررتُ بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم.. كانت فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وإقليم كوردستان وتركيا".

وأضاف: "كما ناقشنا سُبل تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ودعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".