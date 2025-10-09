نيجيرفان بارزاني يغرد بعد لقائه أردوغان في أنقرة
2025-10-09T14:37:21+00:00
شفق نيوز- أنقرة
علق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.
وكتب نيجيرفان بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "سُررتُ بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم.. كانت فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وإقليم كوردستان وتركيا".
وأضاف: "كما ناقشنا سُبل تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ودعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".