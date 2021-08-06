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نيجيرفان بارزاني يعود لإقليم كوردستان بعد زيارة رسمية لإيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-06T15:27:39+0000
نيجيرفان بارزاني يعود لإقليم كوردستان بعد زيارة رسمية لإيران

شفق نيوز/ أفادت رئاسة إقليم كوردستان بعودة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة إلى أربيل قادما من طهران بعد زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد وصوله يوم أمس الخميس، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، ومشاركته في مراسم أداء رئيس جمهورية إيران لليمين الدستورية، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم مع كل من رئيس الجمهورية الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ثم عاد إلى إقليم كوردستان بعد ظهر اليوم".

وأضاف البيان، "شارك في اجتماعات رئيس إقليم كوردستان في طهران، ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان وأعضاء الوفد المرافق المؤلف من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية".

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