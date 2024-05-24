نيجيرفان بارزاني يعود الی ٳقليم كوردستان بعد زيارة لدولة الامارات

شفق نيوز/ عاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، إلى أربيل، بعد انتهاء زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة، والاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، في أبو ظبي.

وبحث نيجيرفان بارزاني، مع بن زايد، في أبوظبي، علاقات الإمارات مع العراق وإقليم كوردستان والأوضاع في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية "تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون في مجال الطاقة"، كما بحثا فرص ومجالات الاستثمار الإماراتي في العراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والتنمية".

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان، على أهمية "العمل والتعاون المشترك والشامل بين الدول للحفاظ على السلام والاستقرار ومنع المزيد من تصعيد الصراعات".

كما بحث نيجيرفان بارزاني، ومحمد بن زايد، علاقات أربيل وبغداد مع دول الجوار والمنطقة، والتغير المناخي وعواقبه، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.