نيجيرفان بارزاني يعلّق على الاقتراع الخاص: شكراً للبيشمركة

شفق نيوز/ علّق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون يوم الجمعة.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "سعيد أن التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي انتهى بنجاح".

وتابع بارزاني، "شكرا لقوات البيشمركة والقوات الامنية والاخوات والاخوة النازحين على مشاركتهم الواسعة. وأتمنى ان تسير عملية التصويت العام ايضا بنجاح ودون مشاكل".

وبلغ عدد الناخبين بالتصويت الخاص 821800 من أصل 1196524 ناخبا كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة في عموم العراق.