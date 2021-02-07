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نيجيرفان بارزاني يعلن دعمه الكامل لمشروع مستقبلي للطبيب الكوردي المبدع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T11:51:04+0000
نيجيرفان بارزاني يعلن دعمه الكامل لمشروع مستقبلي للطبيب الكوردي المبدع

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان يوم الاحد آزاد نجار الذي نجح في اختراع نادر من نوعه في صناعة قلب اصطناعي.

ووصف بارزاني اختراع نجار "بالخدمة العظيمة للإنسانية ولمستقبل الطب، حيث أن بإمكانه إنقاذ حياة الآلاف من البشر"، وأكد دعمه الكامل لإنجاح مشروع مستقبلي للطبيب، وعدّه وجميع المبدعين الكوردستانيين أينما كانوا مبعث فخر لشعب كوردستان، وقال: “نحن فخورون بك".

من جانبه عبر آزاد نجار عن شكره وامتنانه لدعم الرئيس نيجيرفان بارزاني، آملاً أن يساهم اختراعه هذا في خدمة المجال الطبي وأن يوفق مستقبلاً إلى اختراع أجهزة ووسائل وآلات طبية جديدة.

يذكر ان الطبيب آزاد نجار يبلغ ٥٣ عاما من العمر، وهو من أبناء زاخو، يعمل طبيباً في السويد، وتمكن بعد ٢٠ سنة من العمل المتواصل من أن يصنع قلباً اصطناعياً، وله إبداعات بالعشرات في مجالات الأطراف الاصطناعية والأدوات الجراحية، وقد نال شهادات حماية لمخترعاته.

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