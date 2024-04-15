نيجيرفان بارزاني يعلن "دعماً كاملاً" لزيارة السوداني إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن تفاؤله لزيارة رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني إلى أمريكا، معلنا دعمه "الكامل" لها.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع X، "‏يتطلع إقليم كوردستان بتفاؤل إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "‏إننا ندعم هذه الزيارة دعماً كاملاً، ونحن واثقون من أن مصالح جميع العراقيين ستكون ممثلة هناك".

وقال أيضا "أملنا أن تكون اللقاءات إيجابية وناجحة وترتقي بمستوى العلاقات بين بلدينا نحو الأفضل".

وبدأ السوداني زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة التي وصلها أمس الأحد، على رأس وفد حكومي ونيابي رفيع، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن مساء اليوم.