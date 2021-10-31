سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم كركوك ويدعو لتعاون ثلاثي للقضاء على داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T07:44:02+0000
نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم كركوك ويدعو لتعاون ثلاثي للقضاء على داعش

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش في البلاد بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" اللذين سقطا ضحية مساء أمس في التصدي لتنظيم داعش في منطقة بردي بمحافظة كركوك.

وقال الرئيس بارزاني كما في البرقية، إن "تكرار واستمرار واتساع هجمات الإرهابيين تثبت هذه الحقيقة بأن داعش مايزال يشكّل تهديداً حقيقاً للسلم والاستقرار في البلاد، ولهذا يتعين بالإرادة، واليد الفولاذية، وبالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والتصدي له والقضاء عليه نهائيا".

related

رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

Date: 2019-06-19 19:34:52
رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

Date: 2021-05-01 04:27:44
بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

Date: 2019-09-16 15:05:19
بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

رئيس اقليم كوردستان يعلن قرارات جديدة تخص البيشمركة

Date: 2021-05-03 12:36:44
رئيس اقليم كوردستان يعلن قرارات جديدة تخص البيشمركة

ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

Date: 2019-12-05 07:08:06
ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف قوات البيشمركة بصد هجوم لداعش على كولجو

بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

Date: 2019-09-21 11:23:27
بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

تعرف على السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-09-10 19:06:43
تعرف على السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان

صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

Date: 2021-09-17 10:32:57
صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن