نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم كركوك ويدعو لتعاون ثلاثي للقضاء على داعش

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش في البلاد بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" اللذين سقطا ضحية مساء أمس في التصدي لتنظيم داعش في منطقة بردي بمحافظة كركوك.

وقال الرئيس بارزاني كما في البرقية، إن "تكرار واستمرار واتساع هجمات الإرهابيين تثبت هذه الحقيقة بأن داعش مايزال يشكّل تهديداً حقيقاً للسلم والاستقرار في البلاد، ولهذا يتعين بالإرادة، واليد الفولاذية، وبالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والتصدي له والقضاء عليه نهائيا".