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نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم داعش على البيشمركة ويوجه رسالة لثلاث جهات للتحرك العاجل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T07:10:19+0000
نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم داعش على البيشمركة ويوجه رسالة لثلاث جهات للتحرك العاجل

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.

وقال الرئيس بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن نبهنا لمرات عدة الحكومة الإتحادية والتحالف الدولي من مخاطر تنظيم داعش واستفادته من الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف "من هنا نطالب مرة أخرى  البرلمان والحكومة الاتحادية في العراق والتحالف الدولي ضد داعش الاستعجال في العمل بتشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في مناطق النزاع حتى لاتستغل هذه المنطقة من قبل الجماعة الارهابية داعش لان هناك مخاوف كبيرة على اقليم كوردستان والعراق وخطر على امن جميع المنطقة والعالم".

وتابع الرئيس بارزاني بالقول ان اقليم كوردستان على استعداد للتعاون التام من اجل تشكيل هذه القوة بشكل سريع.

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