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نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم داعش على البيشمركة ويدعو لآلية تعاون بين أربيل وبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T06:47:07+0000
نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم داعش على البيشمركة ويدعو لآلية تعاون بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد عن تعازيه لأسر الضحايا من قوات البيشمركة الذين سقطوا بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش في إدارة منطقة "كرميان".

وقال الرئيس بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أتقدم بتعازي ومواساتي القلبية العميقة إلى عوائل شهداء الليلة الماضية الأبطال، الذين ضحوا بارواحهم واستشهدوا عندما هبَّوا لنجدة رفاقهم البيشمركة في منطقة كولجو".

وأضاف "أدعو الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وذويهم الشامخين الصبر والسلوان، وأرجو الشفاء العاجل للبيشمركة المصابين".

وقال رئيس الاقليم إن "اتساع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسالة جدية وخطيرة وتهديد وخطر حقيقي على المنطقة، لذا فإن المزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بمساندة قوات التحالف الدولي ضرورة عاجلة وراهنة وذي أولوية".

ودعا نيجيرفان بارزاني إلى "المزيد من تفعيل وتوسيع التنسيق القائم بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وبمشاركة ودعم قوات التحالف الدولي، من أجل التصدي بكل قوة واقتدار لإرهابيي داعش وتهديدات وخطر التنظيم".

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، مساء أمس السبت، إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بأرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان إلى خمسة ضحايا وأربعة جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة لقوات البيشمركة هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على "كولجو" إلاّ أنها تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط خمس ضحايا كانوا يستقلون العجلة من بينهم ضابطان في البيشمركة.

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