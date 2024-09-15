نيجيرفان بارزاني يعلق على فيديو له أشعل التواصل الاجتماعي: لم اشاهده من قبل

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا قديما لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وهو ينشد في مجلس أُقيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

ويعود المقطع الى عام 1996 في منطقة بارزان.

وعلق الرئيس نيجيرفان بارزاني على هذا المقطع قائلا :" لم اشاهد هذا المقطع من قبل"، مردفا بالقول "شاهدته أول مرة مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعود تاريخ هذا الفيديو الى 28 عاما قبل الآن".

واضاف بارزاني ان "هناك من قال ان: صوتي جميل وهذا جيد، و هناك من قال إن: صوتي ليس جميلا، فهؤلاء اعتذر منهم".