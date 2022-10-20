نيجيرفان بارزاني يعلق على حادث الكوماندوز ويرسل تعزية

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، برقية تعزية بحادث مقتل الجندي في قوات الكوماندوز زهير محمد.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اقدم احر التعازي الى عائلة الشهيد النقيب زهير محمد في قوات كوماندوز كوردستان الذي استشهد يوم امس بتفجير ارهابي اثناء اداء واجب امني".

واضاف "اتمنى من الله ان يتغمده برحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان والشفاء العاجل لقائد قوات الكوماندوز آكام عمر ورفاقه الذين اصيبوا في هذا الهجوم الإرهابي".

واكد بارزاني ان "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على الأمن والاستقرار لذا يجب تكثيف التعاون المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية وخاصة في المناطق التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي وذلك لنتمكن من مواجهة الارهاب بشكل اكثر فاعلية والقضاء عليهم بمساندة التحالف الدولي".

ويوم أمس الأربعاء أفادت مديرية الأمن الأسايش في إدارة منطقة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال مهمة رسمية لحفظ الأمن والاستقرار والإشراف على عملية في حدود "تاويركه" في منطقتي "بلكانه" و"زينانه" في كرميان لمواجهة الإرهاب وفلول تنظيم داعش انفجرت عدة عبوات ناسفة استهدفت قوات كوماندوز كوردستان.

وبينت أنه نتيجة لإنفجار إحدى العبوات أُصيب (آكام عمر) قائد قوات كوماندوز كوردستان بجروح خطيرة، وأُستشهد الملازم (زهير محمد) وأُصيب سبعة آخرون من بيشمركة الكوماندوز.