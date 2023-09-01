نيجيرفان بارزاني يعزّي بوفاة الشاعر كريم العراقي

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، عن مواساته وتعازيه بوفاة الشاعر كريم العراقي.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع (X) تويتر سابقا وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ "‏ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي، أعزي عائلته وذويه وأصدقائه وأشاركهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأُعلن في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عارف الساعدي مستشار ثقافي في الحكومة العراقية، في تدوينة له، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في إحدى مستشفيات أبوظبي"

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.