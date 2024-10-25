‏نيجيرفان بارزاني يعزّي بوفاة البروفيسورة "صديقة الكورد"

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه لذوي وأصدقاء البروفيسورة الفرنسية جويس بلاو.

وقال بارزاني في تعزية على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "أتقدم بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء البروفيسورة جويس بلاو، صديقة الكورد والكاتبة والخبيرة في اللغة والأدب الكوردي، وكذلك لزملائها في المعهد الكوردي في باريس. أشاطرهم الحزن".

وأضاف "‏أمضت السيدة بلاو معظم حياتها في دعم الشعب الكوردي، وخدمة لغته وأدبه وثقافته. وستبقى في أفكارنا إلى الأبد".