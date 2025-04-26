نيجيرفان بارزاني يعزي إيران بحادث ميناء "رجائي"

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، التعزية لإيران، بحادثة الانفجار في ميناء رجائي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بأحر التعازي لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسر ضحايا الانفجار، الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، ونحن نتعاطف معهم في هذا الحزن".

وأضاف "نسأل الله أن يرحم الضحايا ويمنح الجميع الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة والسلام للشعب الإيراني الصديق".

ووقع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، أسفر حتى الان عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وبحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي، انفجر لسبب غير معروف، وتم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة.

وأكدت وسائل إعلام محلية إيرانية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.