نيجيرفان بارزاني يعزي أنقرة بحادث مقتل جنود أتراك في كهوف كوردستان

شفق نيوز- أربيل

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه إلى تركيا وأُسر الجنود الذين فقدوا حياتهم مؤخراً في حادث وقع داخل أحد الكهوف بالمناطق الجبلية التابعة للإقليم، وذلك في رسالة رسمية بعث بها إلى وزير الدفاع التركي ياشار غولر.

وأعرب بارزاني في رسالته، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن تضامنه مع تركيا في هذا المصاب الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس الإقليم على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن حصيلة حادثة تسمم الجنود الأتراك ارتفعت إلى ثمانية قتلى، وذلك بعد استنشاقهم لغاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في اقليم كوردستان.