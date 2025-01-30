نيجيرفان بارزاني يعزي أمريكا بفاجعة تصادم الطائرتين

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية، بحادثة تحطم الطائرة.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع "إكس"،: "أشعر بحزن عميق إزاء حادث تحطم الطائرة المأساوي في واشنطن العاصمة".

وأضاف "أتقدم بخالص التعازي إلى أسر وأحباء المتضررين من هذا الحادث المدمر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس، عدم وجود ناجين في حادث اصطدام الطائرتين، مشيرا لتحول العمل من الإنقاذ إلى انتشال الجثث.

بينما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل في موقع تحطم طائرة ركاب أميركية تقل 64 شخصا إثر اصطدامها بمروحية عسكرية، في مياه نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن، حسمت النتيجة.