نيجيرفان بارزاني يعزي محافظ البنك المركزي العراقي بوفاة شقيقه

شفق نيوز- أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بالتعزية لمحافظ البنك المركزي علي العلاق بوفاة شقيقه.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة أكس: نعزي معالي الأخ العزيز علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي وآل العلاق، بوفاة شقيقهم المرحوم منعم العلاق، ونشاطرهم جميعًا الأحزان في هذا المصاب الأليم".

وأضاف "‏نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".