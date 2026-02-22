نيجيرفان بارزاني يعزي محافظ البنك المركزي العراقي بوفاة شقيقه
شفق نيوز- أربيل
تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بالتعزية لمحافظ البنك المركزي علي العلاق بوفاة شقيقه.
وقال بارزاني في تدوينة على منصة أكس: نعزي معالي الأخ العزيز علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي وآل العلاق، بوفاة شقيقهم المرحوم منعم العلاق، ونشاطرهم جميعًا الأحزان في هذا المصاب الأليم".
وأضاف "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".