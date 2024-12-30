نيجيرفان بارزاني يعزي كوريا الجنوبية بحادث تحطم الطائرة

شفق نيوز/ قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تعازيه إلى كوريا الجنوبية بحادث تحطم طائرة لنقل الركاب راح ضحيته العشرات.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "أعرب عن خالص تعازيّ ومواساتي لشعب وحكومة جمهورية كوريا في أعقاب حادث تحطم الطائرة المأساوي أمس".

وأضاف "يقف إقليم كوردستان معكم في هذه اللحظة الحزينة".

ويوم أمس الأحد أفادت السلطات الكورية الجنوبية بتحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار جنوب غربي البلاد آتية من بانكوك إلى 120 ضحية.

وقالت مديرية الإطفاء في بيان "حتى الآن، تمّ انتشال ناجيين، كلاهما من أفراد الطاقم، وجثث 120 قتيلاً".

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

ووقعت الكارثة، وهي من الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية، عند الساعة 09,03 صباحاً (00,03 ت غ) أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.