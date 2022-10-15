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نيجيرفان بارزاني يعزي تركيا بضحايا حادثة منجم الفحم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-15T11:17:08+0000
نيجيرفان بارزاني يعزي تركيا بضحايا حادثة منجم الفحم

شفق نيوز/ عزّى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت تركيا حكومة وشعب بحادثة انفجار منجم الفحم.

وقال الرئيس بارزاني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أفكاري وصلواتي مع ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم ، وأتمنى الشفاء العاجل لعمال المنجم الجرحى".

وأعلنت السلطات في تركيا مقتل 40 شخصا في انفجار بمنجم للفحم في شمالي البلاد.

وأكدت السلطات أن 15 شخصا مازالوا محاصرين على عمق مئات الأمتار في داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوغة إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصا آخرين.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب هذا الانفجار.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو : "نواجه موقفا مؤسفا للغاية. إجمالا، كان هناك 110 من إخوتنا الذين يعملون (تحت الأرض) خرج بعضهم دون مساعدة بينما أُنقذ البعض الآخر"، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام قبل الصعود إلى متن الطائرة متجها إلى أماسرا.

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