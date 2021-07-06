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نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة يوري نابييف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T18:26:54+0000
نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة يوري نابييف

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة رئيس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع الشعب الكوردي يوري نابييف.

وأعرب بارزاني في تغريدة على تويتر عن حزنه لوفاة نابيين الذي كان أيضاً نائبا لرئيس اتحاد الجمعيات الكوردية الدولية.

وقدم بارزاني تعازيه لأسرة الفقيد، مضيفا بأنه "سيبقى دائمًا في الذاكرة لخدماته الجليلة".

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