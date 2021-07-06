نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة يوري نابييف

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة رئيس الجمعية الروسية للتضامن والتعاون مع الشعب الكوردي يوري نابييف.
وأعرب بارزاني في تغريدة على تويتر عن حزنه لوفاة نابيين الذي كان أيضاً نائبا لرئيس اتحاد الجمعيات الكوردية الدولية.
وقدم بارزاني تعازيه لأسرة الفقيد، مضيفا بأنه "سيبقى دائمًا في الذاكرة لخدماته الجليلة".
Ji bo koça dawiyê ya Xwedê jê razî Yûrî Nebiyev, serokê Rêxistina Hevkarî û Piştevaniya Gelê Kurd li Rûsya û cîgirê serokê Federasyona Komelên Kurd a Navneteweyî xembar bûm. Sersaxiyê li malbata wî dikim, hêvîdar im canê wî şad be. Ewê bi xizmeta xwe hertim di bîriya me de bimîne— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 6, 2021