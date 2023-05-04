نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة وزير فيلي أسبق في حكومة كوردستان

شفق نيوز / أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، برقية تعزية بوفاة وزير النقل والمواصلات الأسبق في حكومة الإقليم، حيدر الفيلي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تلقيت بحزن خبر وفاة المناضل حيدر الفيلي العضو السابق للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني والوزير الأسبق للنقل والمواصلات في حكومة الإقليم".

وبهذه المناسبة، توجه رئيس الإقليم، بالتعازي إلى أهله وأصدقائه، وشاطرهم الحزن.

وأشار بارزاني، إلى أن "المرحوم حيدر الفيلي كان نمودجاً للإنسان النقي والوطني والمخلص لكوردستان، وقضى عمراً في النضال من أجل الحرية، وفي سبيل ذلك تحمل سنين طويلة من السجن والتعذيب والتهجير، وكان يريد دوما أن يقدم أقصى خدمة لشعبه ووطنه وكان يعتبر نفسه خادماً للناس".