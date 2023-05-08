نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة والد القيادي بالحزب الديمقراطي علي عوني

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، التعازي لعلي عوني عضو الهيئة المركزية و رئيس الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكوردستاني بوفاة والده.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا بعلي عوني وإلى جانب التعبير عن المواساة تمنى ان يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبر علي عوني عن شكره لبارزاني عن اتصاله و تقديمه التعازي والمواساة.