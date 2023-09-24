نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة مقاتل من البيشمركة القدامى: كان من عائلة مخلصة

شفق نيوز/ عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد بوفاة أحد المقاتلين القدامى في البيشمركة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بوفاة البيشمركة ومناضل ثورة ايلول وگولان و رابرين المرحوم خضر محمد أمين آغا شقيق الشهداء البواسل قارمان فتاح آغا وعبدالله آغا والدكتور رزكار آغا، أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه واشاطرهم الحزن".

واضاف بارزاني ان "الراحل أعطى شطرا مديدا من عمره لخدمة البيشمركة وهو من عائلة مخلصة ومناضلة خدمت كوردستان، وقدمت في سبيل ذلك الشهداء والتضحيات وعانوا الكثير أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان ".