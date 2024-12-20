نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة محافظ السليمانية الأسبق: خدماته تستحق الاحترام

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة محافظ السليمانية بهروز قاشاني.

وقال بارزاني في برقية تعزية وردت لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بالتعازي لعائلة وأصدقاء المرحوم المهندس بهروز قاشاني محافظ السليمانية الأسبق واشاطرهم الحزن".

وأضاف أن "خدمات المهندس بهروز قاشاني وعمله الجاد أثناء توليه منصب محافظ السليمانية تستحق الاحترام والتقدير".

وختم بارزاني برقيته بالقول: "أسأل الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".