نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة ليندسي غراهام "الصديق العزيز لشعب كوردستان"

رئيس اقليم كوردستان في لقاء مع السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام في أربيل 2022

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن حزنه "العميق" إزاء رحيل السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، واصفا إياه بـ"الصديق العزيز لشعب كوردستان".

وذكر الرئيس نيجيرفان بارزاني في تدوينة على منصة "إكس" "سيبقى دعم (غراهام) ودفاعه الثابت عن كوردستان محفورًا في الذاكرة بامتنان"، معربا عن "خالص التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وسائل اعلام أميركية، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام عن عمر يناهز 71 عاماً إثر "وعكة صحية طارئة ومفاجئة" ألمت به .