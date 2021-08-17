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نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة كويي: ذكراه ستبقى حية إلى الأبد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T15:06:56+0000
نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة كويي: ذكراه ستبقى حية إلى الأبد

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه ومواساته العميقة بمناسبة وفاة الفنان والممثل والمسرحي الكوردي البارز سلام كويي.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تلقى ببالغ الاسى نبأ وفاة الفنان البارز والمعروف في كوردستان الاستاذ سلام كويي"، معربا عن تعازيه ومواساته العميقة لاسرته وذويه واصدقائه وفناني كوردستان.

واضاف بارزاني ان "الفنان كويي دلف عالم الفن في عمر مبكر وقدم خلال سنوات طوال اعمال وخدمات فنية كثيرة"، منوها الى انه "كان صاحب دور ومكانة وارشيفا غنيا في مجالات التمثيل والمسرح وآثاره واضحة في مجال الفن الكوردستاني".

وتابع بارزاني ان "ذكرى كويي ستبقى حية الى الابد من خلال اعماله ونتاجاته".

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