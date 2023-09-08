نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة كاتب ومؤرخ كوردي شهير

شفق نيوز / بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رسالة تعزية، بوفاة الكاتب والمؤرخ الكوردي الشهير جمال بابان.

وتقدم بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالتعازي لعائلة وأصدقاء بابان، ولكتاب كوردستان بشكل عام، معبراً عن أمله الصبر والسلوان، لجميع محبيه.

وقال رئيس الإقليم، إن "الراحل جمال بابان، سخّر بقدرته ومهارته وقلمه، شطراً طويلاً من عمره للكتابة، وقدم خدمات كبيرة في مجال الكتابة الأدبية والتاريخية"، مؤكداً أن "أعماله القيمة تحتل جزءاً كبيراً من المكتبة الكوردية".