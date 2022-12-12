‏نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة قائد قوات الكوماندوز اكام عمر

شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الإثنين برقية تعزية بوفاة قائد قوات الكوماندوز اكام عمر.

‏وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اعزي عائلة الشهيد اكام عمر قائد قوات الكوماندوز الذي توفي بعد اصابته بجروح بليغة وبقاءه تحت العناية الطبية لمدة شهر وثلاثة اسابيع ".

‏وأضاف "اشاطركم الحزن وارجو من الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان".

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق من اليوم الاثنين، بوفاة أكام عمر في المانيا، قائد قوات الكوماندوز، الذي أصيب خلال عملية عسكرية في 19-10-2022.

وأبلغ مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني وكالة شفق نيوز؛ انهم "تلقوا أنباء عن وفاة قائد قوات الكوماندوز في ألمانيا وسيعود جثمانه إلى كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف ان اكام أصيب بجروح خطيرة في عملية عسكرية في كرميان في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، ومكث في مدينة فاروق الطبية في السليمانية عدة أيام ثم نُقل بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.