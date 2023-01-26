نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة فنان مسرحي كوردي بارز في اربيل

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن تعازيه ومواساته العميقة بمناسبة وفاة الفنان المسرحي الكوردي البارز غفور غازي.

وكتب بارزاني رسالة تعزية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها؛ أنه تلقى بأسى بالغ نبأ وفاة الفنان المسرحي الكوردي في مدينة اربيل وكوردستان غازي غفور، مضيفا انه يوجه تعازيه ومواساته العميقة لذويه وزملائه واصدقائه وجميع الفنانين في اربيل وكوردستان.

وتضرع بارزاني الى الله ان يرحم الراحل ويشمله برحمته وعطفه وان يلهم اسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان.