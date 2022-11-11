نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شيخ مشايخ قبيلة شمَّر

شفق نيوز/ عزّا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة شيخ مشايخ قبيلة شمر في سوريا حميدي دهام هادي الجربا.

‏وقال رئيس اقليم كوردستان في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز "أتقدم بأحر التعازي والمواساة لآل الجربا وقبيلة شمر بوفاة المغفور له الشيخ حميدي دهام هادي الجربا شيخ مشايخ قبيلة شمر في سوريا".

وأضاف رئيس الإقليم "وأشاركهم أحزانهم في مصابهم الأليم وأدعو الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

كما عزّا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برحيل الشيخ حميدي دهام الهادي.

وقال رئيس الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ رحيل رئيس قبيلة شمّر في سوريا الشيخ حميدي دهام الهادي، الذي كان صديقاً للشعب الكوردي، وله دور مشهود في توثيق أواصر المحبة بين الكورد والعرب في سوريا والعراق على السواء".

وأضاف رئيس حكومة الاقليم "لا يسعنا هنا، إلا أن نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وذويه وأصدقائه ومحبيه ومعارفه، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وتم الإعلان، مساء أمس الخميس، وفاة حميدي دهام الهادي الجربا، شيخ قبيلة "شمَّر" العربية في سوريا، عن عمر يناهز 86 عاما.

ونعى نشطاء ومدونون من سوريا والعراق ودول الخليج وبينهم شيوخ، شيخ قبيلة شمر الذي توفي في أحد مشافي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان عقب صراع مع مرض لم تكشف تفاصيله.