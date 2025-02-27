نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شاعرة وكاتبة كوردية
2025-02-27T06:41:25+00:00
شفق
نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن تعازيه بوفاة شاعرة
وكاتبة كوردية.
وقال
بارزاني في برقية تعزية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "بمناسبة الشاعرة
والكاتبة الكوردية الشهيرة ديا جوان، أتقدم بأحر التعازي إلى أسرتها الكريمة
وأقاربها، وكذلك إلى جميع الأدباء والمثقفين في كوردستان".
وأضاف
"لقد كانت ديا جوان بكتاباتها المخلصة، بمواقفها الوطنية الصادقة،
وبإنسانيتها العميقة، تحتل مكانة خاصة ومحترمة بين أبناء شعبها".