نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شاعرة وكاتبة كوردية

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن تعازيه بوفاة شاعرة وكاتبة كوردية.

وقال بارزاني في برقية تعزية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "بمناسبة الشاعرة والكاتبة الكوردية الشهيرة ديا جوان، أتقدم بأحر التعازي إلى أسرتها الكريمة وأقاربها، وكذلك إلى جميع الأدباء والمثقفين في كوردستان".

وأضاف "لقد كانت ديا جوان بكتاباتها المخلصة، بمواقفها الوطنية الصادقة، وبإنسانيتها العميقة، تحتل مكانة خاصة ومحترمة بين أبناء شعبها".