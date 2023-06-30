نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة زوجة رئيس القضاء الاعلى في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بوفاة زوجة رئيس مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، "اتوجه بالتعازي والمواساة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان عبدالجبار عزيز حسن وعائلته بوفاة زوجته السيدة تاڤگه عبدالوهاب".

واضاف بارزاني "اشاطرهم الحزن و ارجو من الله ان يتغمدها برحمته الواسعة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان".