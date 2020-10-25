نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة رئيس إتحاد الكتاب الكورد

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد عن تعازيه لرحيل رئيس اتحاد الادباء والكتاب الكورد كاكه مم بوتاني.

وقال في برقية التعزية "تلقيت بحزن نبأ رحيل الكاتب والأديب المعروف، رئيس اتحاد الكتاب الكورد، كاكة مم بوتاني".

واضاف "أعزي عائلته الكريمة وذويه ورفاقه وأصدقاءه، وأدباء وكتاب كوردستان، وأشاطرهم أحزانهم"

بدوره عزّى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان اليوم ذوي الفقيد والكتاب والادباء في الاقليم.

وتوفي صباح اليوم الاحد في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان كاكه مم بوتاني عن عمر ناهز 83 عاما.