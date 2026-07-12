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    • نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر

    نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر رئيس اقليم كوردسنان نيجيرفان بارزاني (أرشيف)
    2026-07-12T10:08:45+00:00

    شفق نيوز - أربيل

    أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

    وذكر رئيس الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الراحل كان شخصية قيادية بارزة أسهمت في نهضة دولة قطر وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى جهوده وإسهاماته محل تقدير واحترام".

    وتابع نيجيرفان بارزاني: "نعرب عن تضامننا مع دولة قطر في هذا المصاب، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

    ونعى الديوان الأميري القطري في بيان رسمي، في وقت سابق من صباح اليوم، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، في حين أعلنت الحكومة القطرية الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام.

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