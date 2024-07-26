نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الإعلامي الكوردي سربست بامرني

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة الكاتب والصحفي الكوردي سربست بامرني.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نجل الراحل، وأعرب عن تعازيه، سائلاً الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه عبر بيران بامرني، نجل الراحل سربست بامرني، نيابة عن نفسه وعائلته عن امتنانه لاتصال نيجيرفان بارزاني وتعزيته لهم.