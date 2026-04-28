نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الكاتب والباحث الكوردستاني فاروق رفيق: رحيله خسارة

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، التعزية بوفاة الكاتب والباحث والمثقف الكوردستاني المعروف فاروق رفيق، فيما أكد أن رحيله يمثل "خسارة لقلم فاعل ومقتدر".

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بالتعازي لعائلة رفيق وذويه وعموم الكتاب والمثقفين في كوردستان".

وأضاف: "لقد قدم المغفور له فاروق رفيق، بفكره وقلمه المعطاء، خدمات جليلة للمكتبة والثقافة الكوردية، لا سيما في مجال الفلسفة والبحوث الفكرية".

وختم بارزاني، حديثه بالقول: "أبتهل إلى الله القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وعطفه، وأن يمنح الجميع الصبر والسلوان".

ونعى اتحاد الكتاب الكورد/ فرع أربيل، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الكاتب المعروف فاروق رفيق، مقدماً تعازيه إلى ذويه وعائلته.

وقال الاتحاد في بيان، إنه تلقى "ببالغ الأسى والأسف" نبأ وفاة رفيق، سائلاً أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ويعد الراحل من الأسماء الثقافية المعروفة في إقليم كوردستان، وكتب في الشأنين الفكري والسياسي، كما شغل رئاسة تحرير مجلة "آوز" الفكرية.