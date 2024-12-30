نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الكاتب الكوردي كمال غمبار: قدّم خدمات كثيرة

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تعازيه لعائلة وكُتّاب كوردستان بوفاة الكاتب الكوردي كمال غمبار.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بالتعازي لعائلة والكتاب الكردستانيين بوفاة الكاتب الكوردي الراحل كمال غمبار، اسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

ولفت إلى أن "الراحل عُرف بأعماله المتميزة في مجالات الكتابة والترجمة والنقد الأدبي، فضلا عن عمله في قطاع التعليم، وعمل بجد وقدم خدمات كثيرة، ولترقد روحه بسلام".

وكان اتحاد الأدباء والكتاب الكورد فرع أربيل، قد أعلن في وقت سابق يوم الإثنين، وفاة الكاتب الكوردي الكبير "كمال غمبار" عن عمر ناهز 87 عاماً.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، "بمزيد من الحزن والاسى نعلن وفاة الكاتب الكوردي الكبير كمال غمبار، ونعزي اسرة الفقيد وجميع الكتاب وأصدقاء وذوي الفقيد".

وكمال غمبار، هو كاتب ومترجم وناقد أدبي بارز ولد عام 1937 في كويسنجق بمحافظة أربيل، أنهى مراحل الدراسة في أربيل وتخرج في ستينيات القرن الماضي من قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة بغداد.

كما عمل مدرسا مدة طويلة في جنوب العراق، ثم عاد الى أربيل وعمل مدرسا في مدارسها المتوسطة والاعدادية.