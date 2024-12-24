نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الكاتب الكوردي فتاح أميري

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة وأصدقاء وكتاب كوردستان بوفاة الكاتب الكوردي فتاح أميري.

وقال بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،: "أتقدم بالتعازي لعائلة وأصدقاء وكتاب كوردستان بوفاة الكاتب الكوردي فتاح أميري، وأسأل الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وفتاح أميري هو كاتب وروائي كوردي بارز وُلد عام 1946 في قرية مانيشير قرب بوكان، اشتهر بإتقانه للغة الكوردية واللهجة الموكريانية، واعتُبرت رواياته مصدراً غنياً للتعابير الكوردية الأصيلة.

اعتُقل في عام 1975 بسبب نشاطه السياسي وظل في السجن حتى عام 1978.