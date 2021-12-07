نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الفنان الكوردي زرار محمد رواندزي

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن تعازيه لوفاة الفنان الكوردي الرائد زرار محمد رواندزي، مؤكدا انه كرس حياته لخدمة الفن وتعليم الفنانين الشباب.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه تلقى باسى نبأ وفاة الاستاذ الرائد والفنان المعروف زرار محمد رواندزي، الذي كرس حياته لخدمة الفن واكتشاف وتعليم الفنانين الشباب في كوردستان.

وعبر بارزاني عن مواساته وتعازيه لذوي رواندزي واسرته وجميع فناني الاقليم ومشاطرته لاحزانهم، داعيا الله تعالى ان يرحم الفقيد ويسكنه الجنة وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.