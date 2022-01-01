نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة العم رسول فقي

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تعازيه بوفاة المناضل الكوردي "رسول فقي".

وقال بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نقدم تعازينا بوفاة المناضل والبيشمركة والشخصية المعروفة الراحل رسول فقي".

واضاف أن "العم رسول فقي دخل المعترك النضالي في عمر صغير وكرس كل حياته للنضال والبيشمركة من اجل الشعب والوطن".

وأشار إلى أن الراحل قد "عانى في مسيرته النضاليه التشرد والكدح والمصاعب وكان له دور بارز في ثورتي ايلول وكولان والانتفاضة"ن مؤكداً أن " له مكانة مميزة في المسؤولية ونضال البيشمركة".