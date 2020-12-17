نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الشخصية الوطنية البارزة نصر الدين هورامي

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن حزنه لوفاة الشخصية الوطنية والمقاتل البيشمركة في ثورتي ايلول وكولان نصر الدين هورامي.

وجاء في رسالة تعزية وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة المناضل والشخصية الوطنية البارزة المرحوم نصر الدين هورامي البيشمركة في ثورتي ايلول وكولان.

وعبر بارزاني عن تعازيه ومواساته لاسرة هورامي وذويه واصدقائه ورفاقه وتعاطفه ومشاركته لاحزانهم، داعيا الله تعالى ان يسعد روح الفقيد بعطفه ورحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.