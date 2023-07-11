نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الشاعر والأديب الكوردي جمال شاربازيري

شفق نيوز/ عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، اسرة الشاعر الكوردي الراحل جمال شاربازيري بوفاته.

وقال رئيس اقليم كوردستان في بيان نشرته رئاسة الإقليم وورد لوكالة شفق نيوز "أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشاعر الكوردي الراحل جمال شاربازيري وجميع مثقفي كوردستان، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

‏وأضاف بارزاني ان "الراحل خدم المجال الأدبي والثقافي في كوردستان بأعماله وقدم للقارئ مجموعة غنية من الشعر والنصوص الجميلة".

وكان الشاعر الحداثوي الكوردي البارز وأحد الموقعين لبيان روانكة الأدبي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، جمال شاربازيري، توفي في العاصمة البريطانية لندن، امس الاثنين، عن عمر ناهز الثانية والثمانين.

ولد شاربازيري في الأول من شهر تشرين الأول من عام 1941 في قرية واژه التابعة لقضاء چوارتا بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

ويعد شاربازيري أحد الشعراء والمثقفين الخمسة الذين وقعوا على بيان روانكة في بداية سبعينيات القرن العشرين وهم شيركو بيكه س وكاكه مم بوتاني وجلال ميرزا كريم وحسين عارف اضافة الى جمال شاربازيري وهم كانوا ثلة من الكتاب التقدميين والمتمردين الذين وقعوا على البيان الذي شكل دعوة للتحديث في الشعر والادب الكوردي ولعب دورا بارزا في تطوير الشعر والقصة الكوردية الحديثة حيث وظف اتباع بيان روانكة (المرصد) المصطلحات والكلمات الحديثة والعبارات الجديدة لتمييز لغة الشعر عن اللغة العادية وأجروا تغييرات في المضمون الشعري وأحدثوا ثورة في الشكل والمضمون وركزوا على المشاكل الاجتماعية والسياسية والمشاعر الانسانية وبرزت في اشعارهم ظاهرة التمرد الاجتماعي والتمرد على السلطة على الرغم من أنهم واجهوا العديد من الانتقادات في بداية حركتهم الادبية إلا أنهم احدثوا نقلة نوعية كبيرة شكلت بداية جيدة في عالم الشعر والادب الكوردي.