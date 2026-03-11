نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة السياسي الكوردي صالح مسلم: كان قائدا بارزا

شفق نيوز- أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستاني، ليل الأربعاء، بالتعزية بوفاة السياسي الكوردي صالح مسلم، مؤكدا أنه كان من القادة البارزين.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة وذوي ورفاق المناضل والسياسي الكوردي المعروف، المرحوم صالح مسلم، الذي توفي بأربيل، وأشاطرهم أحزانهم".

وأضاف: لقد أفنى المرحوم صالح مسلم سنين عديدة من عمره في سبيل النضال السياسي والتعريف بالحقوق المشروعة للشعب الكوردي، وكان من القادة الكورد البارزين في سوريا، ولعب أدواراً مشهودة في شتى المحطات النضالية".

وتابع "أدعو الله تعالى أن يتغمد روح المرحوم برحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".