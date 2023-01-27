نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الباحث في الشؤون الكوردية الكاتب المصري رجائي فايد

شفق نيوز/ عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، بوفاة باحث مصري.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع تويتر؛ "ببالغ الأسى تلقيت نبأ وفاة الكاتب والباحث المصري رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية الاستاذ رجائي فايد".

واضاف بارزاني؛ "برحيله فقد شعب كوردستان صديقاً ومناصراً مخلصاً لقضيته العادلة".

وتابع رئيس اقليم كوردستان؛ "تعازيي الحارة لعائلته وذويه، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

أعلنت في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الجمعة عن وفاة الكاتب المصري البارز، رجائي فايد؛ رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية.

ويعد الراحل واحداً من الأعلام المصريين الذين قضوا جل حياتهم في دراسة الوضع الكوردي والحديث عنه في مصر والعالم العربي، وله مجموعة منشورات عن القضية الكوردية.

رجائي فايد، من مواليد طنطا 1943 في مصر، كاتب ومحلل سياسي مصري، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الكوردية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عاش مع عائلته في مدينة أربيل أكثر من 9 سنوات كاملة من أول أيار 1979 حتى 26 آب 1988. له شهادات وأبحاث عن حلبجة والانفال.