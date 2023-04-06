نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، تعزيته بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى .

وقال بارزاني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "تلقيت بحزن خبر وفاة البيشمركة والمناضل شيخ الله إبراهيم"، مضيفاً "أتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه و أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم الجميع بالصبر والسلوان".

واضاف بارزاني ان "الراحل شيخ الله إبراهيم كان مثالاً على ولاء مواطن كوردي لكوردستان، وقد كرس حياته كلها للبيشمركة والنضال وخدمة شعبه وبلده".

وتابع، "كان الراحل خلال فترة الثورة من المقاتلين الدؤوبين في البيشمركة، وخلال فترة التحرر كان مثالًا بارزًا للخدمة والوفاء فلترقد روحه في سلام".