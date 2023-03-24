نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى
شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، برقية تعزية بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى.
وقال بارزاني في بيان نشرته رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، " تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة المناضل محمد خالد بوسلي . اعزي ذويه و رفاقه وأسال الله أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهم اهله الصبر والسلوان".
واضاف بارزاني ان "المرحوم محمد خالد بوسلي قضى حياته كلها مناضلا في البيشمركة وشارك في ثورتي ايلول و گولان الكورديتين من بدايتها و حتى النهاية وقدم خدمات كبيرة لكوردستان وشارك في عشرات ملاحم قوات البيشمركة".
وختم بارزاني قائلا ؛" ستبقى ذكراه حية في اذهاننا الى الابد".