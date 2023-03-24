نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى

2023-03-24T13:27:55.000000Z

شفق نيوز/ ‏أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، برقية تعزية بوفاة احد مقاتلي البيشمركة القدامى.

وقال بارزاني في بيان نشرته رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، " تلقيت ببالغ الحزن خبر وفاة المناضل محمد خالد بوسلي . اعزي ذويه و رفاقه وأسال الله أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهم اهله الصبر والسلوان".

واضاف بارزاني ان "المرحوم محمد خالد بوسلي قضى حياته كلها مناضلا في البيشمركة وشارك في ثورتي ايلول و گولان الكورديتين من بدايتها و حتى النهاية وقدم خدمات كبيرة لكوردستان وشارك في عشرات ملاحم قوات البيشمركة".

وختم بارزاني قائلا ؛" ستبقى ذكراه حية في اذهاننا الى الابد".

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