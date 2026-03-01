نيجيرفان بارزاني يعزي بمقتل خامنئي ويدعو لوقف الحروب

شفق نيوز– أربيل

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، تعازيه إلى شعب وحكومة وقيادة إيران بمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، معرباً عن تضامنه في هذا المصاب.

وقال بارزاني في بيان، "نقدم تعازينا ومواساتنا العميقة لشعب وحكومة وقيادة إيران باستشهاد المغفور له آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم الديني البارز، ونعرب عن تضامننا ومشاركتنا لهم في هذا المصاب الأليم".

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد رئيس الإقليم أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة حل المشكلات بالطرق السلمية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته في وقف الحروب والاشتباكات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.